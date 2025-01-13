Владимир Зеленский заявил, что законопроект будет внесен в Верховную Раду.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции. Об этом он сказал во время обращения 13 января.

Глава государства отметил, что «это во многом продолжение международной практики отношения к санкциям»

«Все мы понимаем: чем больше давления на агрессора, тем ближе мир. Санкции – это один из наиболее эффективных инструментов справедливого давления на Россию и всех, кто с ней связан или работает на войну. Этот законопроект будет внесен в Верховную Раду Украины», – сказал Зеленский.

Напомним, 13 января Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 140 субъектов финансового сектора России.

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