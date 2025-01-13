Володимир Зеленський заявив, що законопроект буде внесений до Верховної Ради.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував законопроект про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції. Про він сказав під час звернення 13 січня.

Глава держави зазначив, що «це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій»

«Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроект буде внесений до Верховної Ради України», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 січня Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 140 суб’єктів фінансового сектору Росії.

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