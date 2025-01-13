Зеленський підписав указ про санкції проти 140 суб’єктів фінансового сектору Росії

Санкції запроваджено проти фізичних та юридичних осіб.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №24/2025 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2025 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Відповідний документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск», - сказав Глава держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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