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Зеленський підписав указ про санкції проти 140 суб’єктів фінансового сектору Росії

21:44, 13 січня 2025
Санкції запроваджено проти фізичних та юридичних осіб.
Зеленський підписав указ про санкції проти 140 суб’єктів фінансового сектору Росії
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №24/2025 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2025 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Відповідний документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск», - сказав Глава держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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росія санкції Україна Володимир Зеленський

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