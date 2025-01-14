Верховна Рада розгляне зміни до закону про рекламу щодо поширення матеріалів, які сприяють обізнаності чи інтересу до посадовців – членів політичних партій

Законопроектом пропонується встановити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на замовлення не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи як члена чи лідера партії, їхніх програм

Інформація щодо висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка поширюється на замовлення, не повинна містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії (організації партії), посадової особи як члена чи лідера партії чи кандидата, їхніх програм, передбачених програмами заходів (діяльності), які вони здійснюють чи підтримують. Відповідні зміни пропонується внести до Закону «Про рекламу» законопроектом 12253, ініціатором якого виступив нардеп Микита Потураєв. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні 9 січня 2025 року рекомендував прийняти цей законопроект за основу.

Так, закон про рекламу пропонується доповнити статтею 12-1 «Матеріали з висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Відповідно до неї, матеріали з висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розміщені на замовлення, повинні містити відомості про те, що даний матеріал був розміщений на підставі договору між розповсюджувачем інформації та відповідним замовником згідно зі ст. 12-1 Закону «Про рекламу».

Якщо відповідно до статті 3-1 цього Закону у порядку спільного регулювання визначено правила ідентифікації матеріалів з висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, така ідентифікація здійснюється відповідно до цих правил. При цьому способи ідентифікації (означення) повинні легко розпізнаватися та вирізнятися від редакційного контенту і містити вказівку на замовника.

Інформація щодо висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка поширюється на замовлення, не повинна містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії (організації партії), посадової особи як члена/лідера партії чи кандидата, їхніх програм, передбачених програмами заходів (діяльності), які вони здійснюють чи підтримують.

Не вважається інформацією щодо висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, якщо така інформація використовується з метою спонукання виборців голосувати за певну партію (організацію партії) чи кандидата або проти них чи містить посилання на їхню програму, заходи (діяльність), які вони здійснюють чи підтримують.

Автор: Наталя Мамченко

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