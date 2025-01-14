Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о рекламе относительно распространения материалов, способствующих осведомленности или интересу к должностным лицам – членам политических партий

Законопроектом предлагается установить, что освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программам.

Информация о освещении деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, которая распространяется по заказу, не должна содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии (организации партии), должностного лица как члена или лидера партии или кандидата, их программам, предусмотренным программами мероприятиям (деятельности), которые они осуществляют или поддерживают. Соответствующие изменения предлагается внести в Закон «О рекламе» законопроектом 12253, инициатором которого выступил нардеп Никита Потураев. Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике на своем заседании 9 января 2025 года рекомендовал принять этот законопроект за основу.

Так, закон о рекламе предлагается дополнить статьей 12-1 «Материалы по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления».

В соответствии с ней материалы по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, размещенные по заказу, должны содержать сведения о том, что данный материал был размещен на основании договора между распространителем информации и соответствующим заказчиком согласно ст. 12-1 Закона «О рекламе».

Если в соответствии со статьей 3-1 настоящего Закона в порядке совместного регулирования определены правила идентификации материалов по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, такая идентификация осуществляется согласно этим правилам. При этом способы идентификации (определения) должны легко распознаваться и отличаться от редакционного контента и содержать указание заказчика.

Информация о освещении деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, которая распространяется на заказ, не должна содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии (организации партии), должностного лица как члена/лидера партии или кандидата, их программам, предусмотренных программами мер (деятельности), которые они осуществляют или поддерживают.

Не считается информацией о освещении деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, если такая информация используется с целью побуждения избирателей голосовать за определенную партию (организацию партии) или кандидата или против них или содержит ссылку на их программу, мероприятия (деятельность), которые они осуществляют или поддерживают.

Автор: Наталя Мамченко

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