Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о рекламе относительно распространения материалов, способствующих осведомленности или интересу к должностным лицам – членам политических партий

09:00, 14 января 2025
Законопроектом предлагается установить, что освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программам.
Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о рекламе относительно распространения материалов, способствующих осведомленности или интересу к должностным лицам – членам политических партий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Информация о освещении деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, которая распространяется по заказу, не должна содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии (организации партии), должностного лица как члена или лидера партии или кандидата, их программам, предусмотренным программами мероприятиям (деятельности), которые они осуществляют или поддерживают. Соответствующие изменения предлагается внести в Закон «О рекламе» законопроектом 12253, инициатором которого выступил нардеп Никита Потураев. Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике на своем заседании 9 января 2025 года рекомендовал принять этот законопроект за основу.

Так, закон о рекламе предлагается дополнить статьей 12-1 «Материалы по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления».

В соответствии с ней материалы по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, размещенные по заказу, должны содержать сведения о том, что данный материал был размещен на основании договора между распространителем информации и соответствующим заказчиком согласно ст. 12-1 Закона «О рекламе».

Если в соответствии со статьей 3-1 настоящего Закона в порядке совместного регулирования определены правила идентификации материалов по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, такая идентификация осуществляется согласно этим правилам. При этом способы идентификации (определения) должны легко распознаваться и отличаться от редакционного контента и содержать указание заказчика.

Информация о освещении деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, которая распространяется на заказ, не должна содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии (организации партии), должностного лица как члена/лидера партии или кандидата, их программам, предусмотренных программами мер (деятельности), которые они осуществляют или поддерживают.

Не считается информацией о освещении деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, если такая информация используется с целью побуждения избирателей голосовать за определенную партию (организацию партии) или кандидата или против них или содержит ссылку на их программу, мероприятия (деятельность), которые они осуществляют или поддерживают.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о рекламе относительно распространения материалов, способствующих осведомленности или интересу к должностным лицам – членам политических партий

Законопроектом предлагается установить, что освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программам.

Освобождение водителя от отбывания наказания с испытанием в случае совершения уголовного нарушения ПДД в состоянии опьянения невозможно – Верховный Суд

Есть прямой запрет в применении освобождения от отбывания наказания с испытанием в случае совершения уголовного правонарушения, связанного с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими в состоянии опьянения – Верховный Суд.

Верховный Суд объяснил, когда систематическое нарушение правил совместного проживания является достаточным основанием для выселения

Оценивая выселение ответчика из принадлежащему истице на праве собственности жилого дома на предмет пропорциональности в контексте принципов статьи 8 Конвенции, Верховный Суд указал, что прекращение права на пользование спорным жильем путем выселения в этом случае преследует легитимную цель

Объединенная палата КГС высказалась, является ли нарушением отсутствие в решении суда указания на дату составления его полного текста и несвоевременная отправка решения в Реестр

Лицо, которое инициировало рассмотрение дела или судебного производства и воспользовалось своим правом доступа к правосудию, подало исковое заявление, на основании которого открыто производство, нельзя считать лицом, не уведомленным о рассмотрении дела, - Объединенная палата КГС ВС.

IQ-тест в апелляционные суды по криминальной специализации – результаты второго дня тестирования

Около 30% кандидатов прекратили участие в конкурсе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області