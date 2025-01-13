IQ-тест в апелляционные суды по криминальной специализации – результаты второго дня тестирования

Около 30% кандидатов прекратили участие в конкурсе.

Источник фото — ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 13 января 2025 года обнародовала результаты второго дня тестирования на когнитивные способности, которое сдавали кандидаты на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации.

Из 220 претендентов на должности судей апелляционной инстанции на тестирование 13 января явились 219 человек. Из них:

успешно сдали тестирование – 154 кандидата

не смогли набрать проходной балл – 65 кандидатов

Таким образом, неудачным IQ-тестированием стало для 29,6% конкурсантов.

С результатами первого дня тестирования кандидатов по криминальной специализации можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что в отличие от действовавших в прошлом году правил IQ-тестирования, на этот раз кандидатам необходимо было набрать минимум 100 баллов из 145 возможных (ранее, до изменения законодательства, необходимо было набрать 108,75 балла).

Автор Вячеслав Хрипун

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