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АРМА ищет управителей для квартир, домов и земельного участка Медведчука

21:34, 13 января 2025
Конкурс будет проводиться через систему Prozorro.
АРМА ищет управителей для квартир, домов и земельного участка Медведчука
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на поиск управляющего для арестованной недвижимости Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

«Три квартиры, жилой и нежилой дома, а также земельный участок, принадлежавший куму Путина, уже опубликованы на Prozorro. Нежилая недвижимость ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СПОРТ-ТУР» в г. Киеве была арестована и передана в управление АРМА определением Печерского районного суда г. Киева», - говорится в сообщении.

АРМА выбрала на конкурсной основе оценщика, который провел независимую оценку арестованного актива и определил его стоимость в 148,6 млн грн. Среди арестованных объектов недвижимости, переданных в управление АРМА:

Жилой дом, общей площадью 731, 6 кв. м. и земельный участок общей площадью 0,0775 га. на берегу Днепра, с видом на Оболонскую набережную.

Нежилой дом общей площадью 877,9 кв. м в Шевченковском районе. Киев.

Квартира общей площадью 98,7 кв. м, в Деснянском районе. Киева

2 квартиры, общей площадью 51,2 кв. м, и 69,1 кв. м. в Оболонском районе Киева

Конкурс на отбор управляющего будет проводиться через систему Prozorro. Все заинтересованные могут представить свои предложения по управлению этим арестованным активом, в том числе иностранный бизнес.

Несмотря на уплату ежемесячных процентов от доходов, проект договора с будущим управляющим также содержит обязательную норму минимального ежемесячного гарантийного платежа, которую должен уплачивать управляющий из собственных средств, при отсутствии или недостаточности доходов от управления активом.

Все средства управляющий будет оплачивать напрямую в государственный бюджет Украины.

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АРМА

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