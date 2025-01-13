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АРМА шукає управителів для квартир, будинків і земельної ділянки Медведчука

21:34, 13 січня 2025
Конкурс проводитиметься через систему Prozorro.
АРМА шукає управителів для квартир, будинків і земельної ділянки Медведчука
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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на пошук управителя для арештованої нерухомості Віктора Медведчука: трьох квартир, житлового та нежитлового будинків і земельної ділянки. Про це інформує пресслужба АРМА.

«Три квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка, що належала куму Путіна вже опубліковані на Prozorro. Нежитлову нерухомість ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ СПОРТ-ТУР» в м. Києві було арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Печерського районного суду м. Києва», - йдеться в повідомленні.

АРМА обрало на конкурсних засадах оцінювача, який провів незалежну оцінку арештованого активу та визначив його вартість у 148,6 млн грн.  Серед арештованих обʼєктів нерухомості, переданих в управління АРМА:

Житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв. м. та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.

Нежитловий будинок, загальною площею 877,9 кв. м у Шевченківському районі м. Києва.

Квартира, загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва

2 квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі м. Києва

Конкурс на відбір управителя проводитиметься через систему Prozorro. Всі зацікавлені можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом, у тому числі, - іноземний бізнес.

Попри сплату щомісячних відсотків від доходів, проєкт договору з майбутнім управителем також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку має сплачувати управитель з власних коштів, при відсутності, чи недостатності доходів від управління активом.

Всі кошти управитель буде сплачувати напряму до державного бюджету України. 

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АРМА

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