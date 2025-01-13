IQ-тест в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати другого дня тестування

Близько 30% кандидатів припинили участь у конкурсі.

Джерело фото — ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 13 січня 2025 року оприлюднила результати другого дня тестування на когнітивні здібності, яке складали кандидати на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

З 220 претендентів на посади суддів апеляційної інстанції на тестування 13 січня з’явилися 219 осіб. З них:

успішно склали тестування – 154 кандидати

не змогли набрати прохідний бал – 65 кандидатів

Таким чином, невдалим IQ-тестування стало для 29,6% конкурсантів.

З результатами першого дня тестування кандидатів з кримінальної спеціалізації можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що на відміну від правил IQ-тестування, які діяли у минулому році, на цей раз кандидатам необхідно було набрати мінімум 100 балів зі 145 можливих (раніше, до зміни законодавства, необхідно було набрати 108,75 бали).

Автор В’ячеслав Хрипун

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