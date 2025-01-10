IQ-тестування в апеляційні суди — підсумки тестування кандидатів з цивільної спеціалізації

66,7% кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації пройшли до наступного етапу конкурсу.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 10 січня 2025 року оприлюднила підсумки тестування на когнітивні здібності, яке 8-10 січня складали кандидати на посади апеляційних судів з цивільної спеціалізації.

Результати наступні:

Допущено до IQ-тестування – 619 кандидатів

З’явилося на тестування – 615 кандидатів

Склали тестування вдало – 410 осіб, тобто 66,7%

Склали тестування невдало – 205 кандидатів, тобто 33,3%

По днях результати були наступні:

8 січня – вдало склали тестування 60% претендентів на посади суддів, а невдало – 40%

9 січня – вдало склали тестування 72%, а невдало – 28%

10 січня – вдало склали тестування 68,7% кандидатів, а невдало – 31,3%

Також, зазначимо, що 10 січня тестування на когнітивні здібності складала і перша група претендентів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

З 41 кандидата вдало склали IQ-тест 27 кандидатів, тобто 65,85%.

Не склали тестування відповідно 14 претендентів, тобто 34,15%.

Нагадаємо, що на відміну від правил IQ-тестування, які діяли у минулому році, на цей раз кандидатам необхідно було набрати мінімум 100 балів зі 145 можливих (раніше, до зміни законодавства, необхідно було набрати 108,75 бали).

Декодовані результати тестування будуть оприлюднені після затвердження 13 січня результатів тестування з цивільної спеціалізації, тобто на наступному тижні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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