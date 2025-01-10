IQ-тесты в апелляционные суды — итоги тестирования кандидатов гражданской специализации

66,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации прошли на следующий этап конкурса.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 10 января 2025 года обнародовала итоги тестирования на когнитивные способности, которое 8-10 января сдавали кандидаты на должности апелляционных судов по гражданской специализации.

Результаты следующие:

Допущено к IQ-тестированию – 619 кандидатов

Пришли на тестирование – 615 кандидатов

Сдали тестирование удачно – 410 человек, то есть 66,7%

Сдали тестирование неудачно – 205 кандидатов, то есть 33,3%

Также отметим, что 10 января тестирование на когнитивные способности сдавала и первая группа претендентов на должности судей апелляционных судов по криминальной специализации.

Из 41 кандидата удачно сдали IQ-тест 27 кандидатов, то есть 65,85%.

Не сдали тестирование соответственно 14 претендентов, то есть 34,15%.

Напомним, что в отличие от действовавших в прошлом году правил IQ-тестирования, на этот раз кандидатам необходимо было набрать минимум 100 баллов из 145 возможных (ранее, до изменения законодательства, необходимо было набрать 108,75 балла).

Декодированные результаты тестирования будут обнародованы после утверждения 13 января результатов тестирования по гражданской специализации, то есть уже на следующей неделе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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