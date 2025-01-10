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Суд назначил Трампу безусловное освобождение по делу о выплатах актрисе «фильмов для взрослых» Сторми Дэниелс

18:53, 10 января 2025
Дональду Трампу присудили наказание в виде безусловного увольнения по делу о выплатах за молчание Сторми Дэниелс.
Суд назначил Трампу безусловное освобождение по делу о выплатах актрисе «фильмов для взрослых» Сторми Дэниелс
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Суд в США решил присудить наказание избранному президенту Дональду Трампу в виде "безусловного увольнения" по делу о плате за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, передает SkyNews.

Таким образом, Трамп выходит из дела без испытательного срока, штрафа или дальнейшей ответственности перед судом после того, как был признан виновным.

В то же время у него останется формальная судимость.

Объясняя свое решение, судья Мерчан заявил, что иммунитет, предоставленный должностью президента, является "фактором, превосходящим все остальные".

"Дональд Трамп, обычный гражданин, Дональд Трамп, обвиняемый в уголовном преступлении, не имел бы права на столь значительную защиту", - добавил он.

Сам Трамп принимал участие в заседании по видеосвязи.

В мае 2024 года Трампа был признан виновным по 34 пунктам обвинения за фальсификацию деловой документации с целью сокрытия выплаты $130 000 Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, чтобы замолчать ее утверждение, опровергаемое Трампом, о том, что они имели отношения. Трамп отрицает связь и какие-либо правонарушения.

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США Дональд Трамп

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