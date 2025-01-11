Mercedes-Benz снизил продажи в 2024 году из-за падения спроса в Китае и Европе

Mercedes-Benz снизил продажи на 3% в 2024 году, спрос на роскошные авто падает.

Фото: Mercedes-Benz USA

В прошлом году продажи автомобилей Mercedes-Benz Group AG снизились на 3%, достигнув 1,98 миллиона единиц. Снижение было вызвано слабым спросом на дорогие модели в Китае и электромобили в Европе, сообщает Bloomberg.

Основным фактором стало падение поставок в Китай, где потребители отдают предпочтение местным брендам, таким как BYD, вместо моделей премиум-класса, таких как S-Class и Maybach. В результате продажи в Китае снизились на 7%, до 683 600 автомобилей.

Несмотря на это, акции Mercedes, которые падали до обнародования финансовых результатов, выросли на 1,4% после публикации сильных показателей в четвертом квартале.

В течение года компания также сталкивалась с проблемами из-за слабого спроса на электромобили в Европе, что было вызвано сокращением субсидий в нескольких странах. Кроме Mercedes, трудности также переживали другие немецкие автопроизводители, такие как BMW и Volkswagen.

Продажи автомобилей топ-класса, в частности S-Class и Maybach, а также спортивных внедорожников, упали на 14%. Это подрывает стратегию компании, которая нацелена на рост продаж роскошных автомобилей для увеличения прибыли.

Также значительно снизился спрос на полностью электрические модели, в частности в Европе, где продажи упали почти на четверть. Mercedes надеется восстановить падение в 2025 году с помощью новых моделей, в частности седана начального уровня CLA, который будет выпущен раньше, чем электрический автомобиль нового класса от BMW.

Несмотря на общее снижение, продажи в США выросли на 9%, достигнув 324 500 единиц в 2024 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.