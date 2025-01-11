Mercedes-Benz знизив продажі у 2024 році через падіння попиту в Китаї та Європі

Mercedes-Benz знизив продажі на 3% у 2024 році, попит на розкішні авто падає.

Фото: Mercedes-Benz USA

Минулого року продажі автомобілів Mercedes-Benz Group AG знизилися на 3%, досягнувши 1,98 мільйона одиниць. Зниження було викликане слабким попитом на дорогі моделі в Китаї та електромобілі в Європі, повідомляє Bloomberg.

Основним фактором стало падіння постачань до Китаю, де споживачі віддають перевагу місцевим брендам, таким як BYD, замість моделей преміум-класу, таких як S-Class і Maybach. У результаті продажі в Китаї знизилися на 7%, до 683 600 автомобілів.

Незважаючи на це, акції Mercedes, які падали до оприлюднення фінансових результатів, зросли на 1,4% після публікації сильних показників у четвертому кварталі.

Протягом року компанія також стикалася з проблемами через слабкий попит на електромобілі в Європі, що було спричинене скороченням субсидій у кількох країнах. Окрім Mercedes, труднощі також переживали інші німецькі автовиробники, такі як BMW і Volkswagen.

Продажі автомобілів топ-класу, зокрема S-Class та Maybach, а також спортивних позашляховиків, впали на 14%. Це підриває стратегію компанії, яка націлена на зростання продажів розкішних автомобілів для збільшення прибутку.

Також значно знизився попит на повністю електричні моделі, зокрема у Європі, де продажі впали майже на чверть. Mercedes сподівається відновити падіння у 2025 році за допомогою нових моделей, зокрема седана початкового рівня CLA, який буде випущений раніше, ніж електричний автомобіль нового класу від BMW.

Незважаючи на загальне зниження, продажі в США зросли на 9%, досягнувши 324 500 одиниць у 2024 році.

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