Практика судів
  1. У світі

Mercedes-Benz знизив продажі у 2024 році через падіння попиту в Китаї та Європі

07:54, 11 січня 2025
Mercedes-Benz знизив продажі на 3% у 2024 році, попит на розкішні авто падає.
Mercedes-Benz знизив продажі у 2024 році через падіння попиту в Китаї та Європі
Фото: Mercedes-Benz USA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Минулого року продажі автомобілів Mercedes-Benz Group AG знизилися на 3%, досягнувши 1,98 мільйона одиниць. Зниження було викликане слабким попитом на дорогі моделі в Китаї та електромобілі в Європі, повідомляє Bloomberg.

Основним фактором стало падіння постачань до Китаю, де споживачі віддають перевагу місцевим брендам, таким як BYD, замість моделей преміум-класу, таких як S-Class і Maybach. У результаті продажі в Китаї знизилися на 7%, до 683 600 автомобілів.

Незважаючи на це, акції Mercedes, які падали до оприлюднення фінансових результатів, зросли на 1,4% після публікації сильних показників у четвертому кварталі.

Протягом року компанія також стикалася з проблемами через слабкий попит на електромобілі в Європі, що було спричинене скороченням субсидій у кількох країнах. Окрім Mercedes, труднощі також переживали інші німецькі автовиробники, такі як BMW і Volkswagen.

Продажі автомобілів топ-класу, зокрема S-Class та Maybach, а також спортивних позашляховиків, впали на 14%. Це підриває стратегію компанії, яка націлена на зростання продажів розкішних автомобілів для збільшення прибутку.

Також значно знизився попит на повністю електричні моделі, зокрема у Європі, де продажі впали майже на чверть. Mercedes сподівається відновити падіння у 2025 році за допомогою нових моделей, зокрема седана початкового рівня CLA, який буде випущений раніше, ніж електричний автомобіль нового класу від BMW.

Незважаючи на загальне зниження, продажі в США зросли на 9%, досягнувши 324 500 одиниць у 2024 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

IQ-тестування в апеляційні суди — підсумки тестування кандидатів з цивільної спеціалізації

66,7% кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації пройшли до наступного етапу конкурсу.

Кабмін скасував у ПДР норму щодо посвідчень, якими підтверджується право на звільнення від придбання автоцивілки

З Правил дорожнього руху виключили норму про те, що водії, які звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, повинні мати при собі підтвердні документи.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не отримала запрошення на інавгурацію Трампа

У Єврокомісії повідомили, що наразі Дональд Трамп не надіслав запрошення Урсулі фон дер Ляєн.

Уряд дав дозвіл на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи

Крім резидентів Дія Сіті та релігійних організацій, Кабмін додав до списку на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області