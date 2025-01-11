В Україні зросла максимальна допомога для безробітних та роботодавців

Державна служба зайнятості підвищила розміри виплат і компенсацій з 1 січня 2025 року.

З 1 січня 2025 року Державна служба зайнятості (ДСЗ) переглянула розміри деяких виплат та компенсацій. Серед основних змін – максимальна допомога з безробіття, яка зросла до 8 000 гривень.

Нововведення включають:

Максимальна допомога по безробіттю: тепер 8 000 грн. Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:

для осіб І групи – до 120 000 грн (15 мінімальних заробітних плат);

для осіб ІІ групи – до 80 000 грн (10 мінімальних заробітних плат).

Результати роботи ДСЗ за 2024 рік також вражають:

Працевлаштовано 2 000 осіб з інвалідністю І та ІІ групи завдяки спеціальним програмам.

Загальна сума компенсацій роботодавцям становила 130 млн грн.

Ці зміни мають важливе значення як для безробітних, так і для роботодавців. Для безробітних підвищення допомоги дає змогу адаптуватися до нових умов, пройти навчання чи перекваліфікацію. Для роботодавців компенсації створюють стимул до облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, що сприяє розвитку економічної безбар’єрності в країні.

Підтримка від держави мотивує бізнес до соціальної відповідальності та адаптації до вимог ветеранської спільноти і людей з інвалідністю, допомагаючи створювати доступний і справедливий ринок праці для всіх.

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