В Україні зросла максимальна допомога для безробітних та роботодавців

З 1 січня 2025 року Державна служба зайнятості (ДСЗ) переглянула розміри деяких виплат та компенсацій. Серед основних змін – максимальна допомога з безробіття, яка зросла до 8 000 гривень.
Нововведення включають:
Результати роботи ДСЗ за 2024 рік також вражають:
Ці зміни мають важливе значення як для безробітних, так і для роботодавців. Для безробітних підвищення допомоги дає змогу адаптуватися до нових умов, пройти навчання чи перекваліфікацію. Для роботодавців компенсації створюють стимул до облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, що сприяє розвитку економічної безбар’єрності в країні.
Підтримка від держави мотивує бізнес до соціальної відповідальності та адаптації до вимог ветеранської спільноти і людей з інвалідністю, допомагаючи створювати доступний і справедливий ринок праці для всіх.
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