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В Украине выросла максимальная помощь для безработных и работодателей

07:36, 11 января 2025
Государственная служба занятости повысила размеры выплат и компенсаций с 1 января 2025 года.
В Украине выросла максимальная помощь для безработных и работодателей
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С 1 января 2025 года Государственная служба занятости (ГСЗ) пересмотрела размеры некоторых выплат и компенсаций. Среди основных изменений - максимальное пособие по безработице, которое выросло до 8 000 гривен.

Нововведения включают:

  1. Максимальное пособие по безработице: теперь 8 000 грн.
  2. Компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью:

- для лиц I группы - до 120 000 грн (15 минимальных заработных плат);

- для лиц II группы - до 80 000 грн (10 минимальных заработных плат).

Результаты работы ГСЗ за 2024 год также впечатляют:

- Трудоустроено 2 000 человек с инвалидностью I и II группы благодаря специальным программам.

- Общая сумма компенсаций работодателям составила 130 млн грн.

Эти изменения имеют важное значение как для безработных, так и для работодателей. Для безработных повышение помощи позволяет адаптироваться к новым условиям, пройти обучение или переквалификацию. Для работодателей компенсации создают стимул к обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью, ветеранов и ветеранок, что способствует развитию экономической безбарьерности в стране.

Поддержка от государства мотивирует бизнес к социальной ответственности и адаптации к требованиям ветеранского сообщества и людей с инвалидностью, помогая создавать доступный и справедливый рынок труда для всех.

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