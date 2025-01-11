В Украине выросла максимальная помощь для безработных и работодателей

С 1 января 2025 года Государственная служба занятости (ГСЗ) пересмотрела размеры некоторых выплат и компенсаций. Среди основных изменений - максимальное пособие по безработице, которое выросло до 8 000 гривен.
Нововведения включают:
- для лиц I группы - до 120 000 грн (15 минимальных заработных плат);
- для лиц II группы - до 80 000 грн (10 минимальных заработных плат).
Результаты работы ГСЗ за 2024 год также впечатляют:
- Трудоустроено 2 000 человек с инвалидностью I и II группы благодаря специальным программам.
- Общая сумма компенсаций работодателям составила 130 млн грн.
Эти изменения имеют важное значение как для безработных, так и для работодателей. Для безработных повышение помощи позволяет адаптироваться к новым условиям, пройти обучение или переквалификацию. Для работодателей компенсации создают стимул к обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью, ветеранов и ветеранок, что способствует развитию экономической безбарьерности в стране.
Поддержка от государства мотивирует бизнес к социальной ответственности и адаптации к требованиям ветеранского сообщества и людей с инвалидностью, помогая создавать доступный и справедливый рынок труда для всех.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.