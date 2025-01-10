Премьер Британии Кир Стармер приедет в Украину, чтобы обсудить развертывание миротворческих сил

Кир Стармер планирует посетить Украину в ближайшие недели, чтобы обсудить возможность развертывания там международных миротворческих сил после завершения войны — СМИ.

В ближайшие недели премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые посетит Украину, чтобы обсудить возможность развертывания международных миротворческих сил после завершения войны. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее о намерении Стармера посетить Украину сообщил Президент Владимир Зеленский, но не уточнил, когда это произойдет. Издание сообщает, что это произойдет в ближайшие недели.

"Эта инициатива была начата Эмманюэлем Макроном. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно поговорю об этом с премьер-министром на нашей встрече, она состоится. Он посетит Украину и мы поговорим", – цитируют слова Зеленского журналисты.

Издание пишет, что возможность совместного введения миротворческих сил в Украину Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако будет зависеть от "заключенного мирного соглашения между Украиной и РФ".

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