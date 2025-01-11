Ученые обнаружили опасные отходы в популярных морепродуктах – что известно

Обнаруженные в морепродуктах микроскопические волокна включают окрашенный хлопок, целлюлозу и микропластик.

Ученые обнаружили частицы отходов и загрязнений в популярных морепродуктах, выловленных на Тихоокеанском северо-западе Северной Америки. Об этом сообщает Science Alert.

Всего исследователи изучили 182 особи, выловленных у побережья Орегона или купленных на рыбных рынках штата. Только у двух, лингода и сельди, в отобранном фрагменте съедобной ткани не было обнаружено подозрительных частиц.

Однако опасные частицы содержались в тканях других рыб и моллюсков, включая морского окуня, лингода, чавича, тихоокеанскую сельдь, тихоокеанскую миногу и розовых креветок.

Эти частицы включают волокна окрашенного хлопка, целлюлозу из бумаги и картона и микропластик.

«Очень тревожно, что микроволокна, по-видимому, перемещаются из кишечника в другие ткани, такие как мышцы. Это имеет широкие последствия для других организмов, включая, возможно, и людей», – заявила экотоксиколог Сюзанна Брандер из Университета Орегон.

Также ученые обратили внимание на то, что в организме людей, едящих больше морепродуктов, обычно содержится больше микропластика. Особенно это касается тех, кто употребляет в пищу двустворчатых моллюсков, таких как устрицы и мидии. Вместе с тем, как долго этот пластик остается в организме и как на него влияет, пока не известно.

Исследователи отмечают, что их выводы не означают, что людям необходимо полностью отказаться от морепродуктов. Но важно то, чтобы потребители знали все существующие условия.

В настоящее время частицы краски, сажи и микропластика содержатся почти везде и их невозможно избавиться.

«Если мы утилизируем и используем продукты, выделяющие микропластик, этот микропластик попадает в окружающую среду и поглощается тем, что мы едим. То, что мы выбрасываем в окружающую среду, в конце концов, возвращается к нам на тарелки», — заявила эколог Элиз Гранек из Портлендского государственного университета.

Анализ образцов, выловленных у побережья Орегона, дополняет исследования из других частей света, которые нашли микропластик в многочисленных образцах морепродуктов.

В прибрежных водах Орегона у креветок-фильтраторов были одни из самых высоких концентраций накапливающихся в их телах пластиковых отходов. Ученые считают, что это происходит из-за того, что креветки живут в верхнем слое воды вблизи поверхности, где находится плавающий пластик и зоопланктон.

«Мы обнаружили, что более мелкие организмы, которые мы отобрали, похоже, поглощают больше антропогенных, неодушевленных частиц. Креветки и мелкая рыба, например сельдь, питаются более мелкими пищевыми объектами, такими как зоопланктон. Другие исследования обнаружили высокую концентрацию пластика в районе скопления зоопланктона, и эти антропогенные частицы могут напоминать зоопланктон и, таким образом, поглощаться животными, питающимися зоопланктоном», – пояснила Гранек.