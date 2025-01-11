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Россия использует не более десяти боевых дельфинов, – ВМС ВСУ

00:08, 11 января 2025
Россия имеет ограниченное количество боевых дельфинов, которых тренируют для выталкивания людей на поверхность воды.
Россия использует не более десяти боевых дельфинов, – ВМС ВСУ
Фото: росСМИ
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Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире День.LIVE, что количество боевых дельфинов, которых использует Россия, очень мало, а их функции ограничены вспомогательными задачами.

По словам Плетенчука, Россия имеет не более пяти-десяти дельфинов, чья основная роль заключается в обучении для выполнения задач, похожих на работу собак. Дельфинов тренируют для выталкивания людей на поверхность воды, а не для боевых операций.

Представитель также отметил, что «боевые» дельфины, вероятно, не пострадали от аварии танкеров в Керченском заливе. Учитывая малое количество животных, их могли переместить в закрытые водоемы.

История использования морских млекопитающих в военных целях началась в СССР еще в 1960-х годах после того, как США запустили аналогичную программу. Советский Черноморский флот использовал дельфинов с 1975 года, но в 1990-х годах проект был прекращен. В 2010-х годах Россия возобновила подготовку боевых дельфинов, а в 2016 году стало известно, что Минобороны РФ закупило пять животных для этих целей.

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