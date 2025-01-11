На Буковине руководителей благотворительных фондов осудили за продажу медицинских халатов и антисептиков

На Буковине два руководителя благотворительных организаций осуждены за продажу гуманитарной помощи. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.
Доказано, что руководитель одной из благотворительных организаций Николаевской области, заручившись поддержкой знакомого волонтера – руководителя благотворительной организации на Буковине, организовал оптовую торговлю полученной от иностранных доноров в адрес его благотворительного фонда гуманитарной помощью.
«Оптовые партии медицинских халатов и антисептиков осужденные готовы были реализовать по цене ниже рыночной. Потенциальных покупателей искали среди личных знакомых и предпринимателей, посылая коммерческие предложения. Гуманитарную помощь они завезли на хранение в арендованные складские помещения в Черновцах и Луцке», — указали в прокуратуре.
Во время расследования преступления правоохранители задержали буковинца после получения 600 тыс. грн выручки за продажу части медицинских халатов в количестве 18 тысяч штук.
По результатам обысков в складских помещениях на территории Черновицкой и Волынской областей обнаружено и изъято еще около 180 тысяч медицинских халатов и более 64 тысяч единиц антисептиков на общую сумму более 15 млн. грн.
Им назначено наказание в виде пяти и двух с половиной лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с оборотом, использованием и распоряжением гуманитарной помощью сроком на 3 года с конфискацией имущества.
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