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На Буковине руководителей благотворительных фондов осудили за продажу медицинских халатов и антисептиков

07:00, 11 января 2025
Злоумышленники организовали торговлю гуманитарной помощью.
На Буковине руководителей благотворительных фондов осудили за продажу медицинских халатов и антисептиков
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На Буковине два руководителя благотворительных организаций осуждены за продажу гуманитарной помощи. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Доказано, что руководитель одной из благотворительных организаций Николаевской области, заручившись поддержкой знакомого волонтера – руководителя благотворительной организации на Буковине, организовал оптовую торговлю полученной от иностранных доноров в адрес его благотворительного фонда гуманитарной помощью.

«Оптовые партии медицинских халатов и антисептиков осужденные готовы были реализовать по цене ниже рыночной. Потенциальных покупателей искали среди личных знакомых и предпринимателей, посылая коммерческие предложения. Гуманитарную помощь они завезли на хранение в арендованные складские помещения в Черновцах и Луцке», — указали в прокуратуре.

Во время расследования преступления правоохранители задержали буковинца после получения 600 тыс. грн выручки за продажу части медицинских халатов в количестве 18 тысяч штук.

По результатам обысков в складских помещениях на территории Черновицкой и Волынской областей обнаружено и изъято еще около 180 тысяч медицинских халатов и более 64 тысяч единиц антисептиков на общую сумму более 15 млн. грн.

Им назначено наказание в виде пяти и двух с половиной лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с оборотом, использованием и распоряжением гуманитарной помощью сроком на 3 года с конфискацией имущества.

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прокуратура Черновцы

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