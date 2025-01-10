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Во Львове девять человек отравились угарным газом, пятеро из них – дети

23:50, 10 января 2025
В результате инцидента подача газа в дом была приостановлена.
Во Львове девять человек отравились угарным газом, пятеро из них – дети
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Во Львове в ночь на пятницу девять человек, среди которых пятеро детей, отравились угарным газом. Инцидент произошел в доме на улице Князя Романа. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Львовского городского совета.

Отравление произошло около половины первого часа ночи. Семь человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 7 до 14 лет, были госпитализированы. Две девушки 18 и 19 лет были доставлены в областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести, а пятеро детей - в детскую городскую больницу Львова.

Помощь на месте происшествия оказали 41-летней и 49-летней женщинам, состояние которых не нуждалось в госпитализации.

Из-за инцидента подача газа в дом была приостановлена. Причины отравления выясняются.

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Львов дети отравление газ

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