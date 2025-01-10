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У Львові дев'ятеро людей отруїлися чадним газом, п'ятеро з них – діти

23:50, 10 січня 2025
В результаті інциденту подачу газу до будинку було призупинено.
У Львові дев'ятеро людей отруїлися чадним газом, п'ятеро з них – діти
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У Львові в ніч на п’ятницю дев’ятеро людей, серед яких п’ятеро дітей, отруїлися чадним газом. Інцидент стався в будинку на вулиці Князя Романа. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради.

Отруєння сталося близько пів на першу годину ночі. Сім людей, зокрема п’ятеро дітей віком від 7 до 14 років, були госпіталізовані. Двоє дівчат 18 і 19 років були доставлені до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості, а п’ятеро дітей – до дитячої міської лікарні Львова.

Допомогу на місці події надали 41-річній та 49-річній жінкам, стан яких не потребував госпіталізації.

Через інцидент подачу газу до будинку було призупинено. Причини отруєння з'ясовуються.

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Львів діти отруєння газ

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