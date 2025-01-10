«Газпром Нафта» та «Сургутнафтогаз», — США ввели масштабні санкції проти найбільших нафтових компаній РФ

До санкційного списку було внесено 183 судна, що беруть участь в експорті російських енергоносіїв

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Сполучені Штати Америки запровадили масштабні санкції проти найбільших нафтових компаній РФ. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

США оголосили про нові санкції, що стосуються більш ніж 30 російських нафтосервісних компаній. До переліку потрапили:

"РН-Буріння" (структура "Роснефти");

"Технології ОФС" (об'єднує колишні активи Baker Hughes в Росії),

"РН-ГРП",

"РН-Сервіс",

"РН-Ванкор",

"Ачімгаз",

"Газпром Шельфпроект",

"Атлас ННБ",

"ФракДжет-Волга",

"Інвестгеосервіс",

"Нафтагаз-Буріння",

"Петро Велт Технолоджис",

"ТНГ-Групп";

"УДС Нафта".

"США вживають радикальних заходів проти основного джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України", - заявила міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

Санкції спрямовані як на обмеження нафтових доходів Росії, так і на сферу природного газу. У США очікують, що це завдасть Росії мільярдів доларів на місяць збитків, курс рубля продовжить падіння, а інфляція в Росії зростатиме.

Міністерство фінансів США заявляє, що нові санкції проти видобутку та експорту нафти Росії, суттєво погіршать здатність Путіна вести війну. Це повинно ускладнити для Росії оснащення її армії та фінансування війни загалом.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував у Телеграм нові санкції проти РФ.

"Враховано низку пропозицій групи Макфола-Єрмака стосовно протидії тіньовому танкерному флоту та “Росатому”. Санкції охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору рф, які прямо чи опосередковано забезпечують фінансування військової машини", - написав Єрмак.

Він розповів, що у рамках санкцій:

•⁠ ⁠Під санкції потрапили найбільші гравці російської нафтогазової галузі, зокрема Газпром Нафта та Сургутнефтегаз, їхні дочірні компанії, а також два активні термінали з експорту скрапленого природного газу (СПГ).

•⁠ ⁠Блоковано діяльність російських страхових компаній, таких як Інгосстрах і Альфастрахування, які страхують судна, що перевозять нафту, допомагаючи рф обходити обмеження.

•⁠ ⁠Ідентифіковано як шкідливі активності весь енергетичний сектор російської економіки, що дозволить накладати санкції на будь-яку особу чи компанію, яка працює в цій сфері.

Він додав, що особливий акцент зроблено на обмеженнях, які перешкоджають росії уникати "цінових стель" на нафту, впроваджених країнами G7. До санкційних списків потрапляє 183 танкери. Це рішення доповнене закриттям доступу для залишкових суден компанії Совкомфлот, що усуває прогалини в міжнародній системі санкцій.

Крім того, санкції зачіпають Росатом, а саме 14 членів ради директорів державної атомної корпорації. Ця організація не лише підтримує російський військово-промисловий комплекс, але й безпосередньо причетна до незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Також важливими аспектами нового пакету санкцій стали:

•⁠ ⁠Заборона на надання послуг у сфері видобутку та транспортування нафти, включаючи американські та міжнародні компанії.

•⁠ ⁠Введення обмежень на LNG-термінали в Росії, включаючи Portovaya та Cryogas Vysotsk, що суттєво скоротить експортні можливості Росії.

•⁠ ⁠Визнання ризиків для міжнародних фінансових установ, які співпрацюють з Росією або її військовими структурами. Такі інституції можуть підпадати під вторинні санкції.

"Ми вдячні США, всьому американському народу за ці сильні рішення. Обваливши економіку рф, вдасться зламати здатність росії вести війну", - додав Андрій Єрмак.

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