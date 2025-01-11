На Буковині керівників благодійних фондів засудили за продаж медичних халатів та антисептиків

Зловмисники організували торгівлю гуманітарною допомогою.

На Буковині двох керівників благодійних організацій засуджено за продаж гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Доведено, що керівник однієї з благодійних організацій на Миколаївщині, заручившись підтримкою знайомого волонтера – керівника благодійної організації на Буковині, організував гуртову торгівлю отриманою від іноземних донорів на адресу його благодійного фонду гуманітарною допомогою.

«Гуртові партії медичних халатів та антисептиків засуджені готові були реалізувати за ціною, нижчою за ринкову. Потенційних покупців шукали серед особистих знайомих та підприємців, надсилаючи комерційні пропозиції. Гуманітарну допомогу вони завезли на зберігання до орендованих складських приміщень у Чернівцях та Луцьку», — вказали у прокуратурі.

Під час розслідування злочину правоохоронці затримали буковинця після одержання 600 тисяч гривень виторгу за продаж частини медичних халатів у кількості 18 тисяч штук.

За результатами обшуків у складських приміщеннях на території Чернівецької та Волинської областей виявлено та вилучено ще майже 180 тисяч медичних халатів та понад 64 тисяч одиниць антисептиків на загальну суму понад 15 млн грн.

Їм призначено покарання у виді п’яти та двох із половиною років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою, строком на 3 роки, із конфіскацією майна.

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