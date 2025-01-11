Росія використовує не більше десяти бойових дельфінів, – ВМС ЗСУ

Росія має обмежену кількість бойових дельфінів, яких тренують для виштовхування людей на поверхню води.

Фото: росЗМІ

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів в ефірі День.LIVE, що кількість бойових дельфінів, яких використовує Росія, дуже мала, а їхні функції обмежені допоміжними завданнями.

За словами Плетенчука, Росія має не більше п'яти-десяти дельфінів, чия основна роль полягає в навчанні для виконання завдань, схожих на роботу собак. Дельфінів тренують для виштовхування людей на поверхню води, а не для бойових операцій.

Речник також зауважив, що «бойові» дельфіни, ймовірно, не постраждали від аварії танкерів у Керченській затоці. Зважаючи на малу кількість тварин, їх могли перемістити до закритих водойм.

Історія використання морських ссавців у військових цілях почалася в СРСР ще в 1960-х роках після того, як США запустили аналогічну програму. Радянський Чорноморський флот використовував дельфінів з 1975 року, але в 1990-х роках проєкт було припинено. У 2010-х роках Росія відновила підготовку бойових дельфінів, а в 2016 році стало відомо, що Міноборони РФ закупило п'ять тварин для цих цілей.

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