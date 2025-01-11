Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Вчені виявили небезпечні відходи у популярних морепродуктах — що відомо

07:18, 11 січня 2025
Виявлені в морепродуктах мікроскопічні волокна включають пофарбовану бавовну, целюлозу та мікропластик.
Вчені виявили небезпечні відходи у популярних морепродуктах — що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вчені виявили частинки відходів та забруднень у популярних морепродуктах, які були виловлені на Тихоокеанському північному заході Північної Америки. Про це повідомляє Science Alert.

Усього дослідники вивчили 182 особини, які були виловлені біля узбережжя Орегона або куплені на рибних ринках штату. Тільки у двох, лінгкода та оселедця, у відібраному фрагменті їстівної тканини не було виявлено підозрілих частинок.

Однак небезпечні частинки містилися в тканинах інших риб і молюсків, включаючи морського окуня, лінгкода, чавичу, тихоокеанський оселедець, тихоокеанську міногу і рожевих креветок.

Ці частинки включають волокна пофарбованої бавовни, целюлозу з паперу і картону та мікропластик.

«Дуже тривожно, що мікроволокна, мабуть, переміщаються з кишечника до інших тканин, таких як м'язи. Це має широкі наслідки для інших організмів, включаючи, можливо, і людей», - заявила екотоксиколог Сюзанна Брандер з Університету Орегон.

Також вчені звернули увагу на те, що в організмі людей, які їдять більше морепродуктів, зазвичай міститься більше мікропластику. Особливо це стосується тих, хто вживає в їжу двостулкових молюсків, таких як устриці та мідії. Разом з тим, як довго цей пластик залишається в організмі і як на нього впливає, поки невідомо.

Дослідники наголошують, що їхні висновки не означають, що людям необхідно повністю відмовитися від морепродуктів. Але важливим є те, щоб споживачі знали всі існуючі умови.

На даний момент частинки фарби, сажі та мікропластику містяться майже скрізь і їх неможливо позбутися.

«Якщо ми утилізуємо та використовуємо продукти, які виділяють мікропластик, цей мікропластик потрапляє у навколишнє середовище та поглинається тим, що ми їмо. Те, що ми викидаємо у довкілля, зрештою повертається до нас на тарілки», — заявила еколог Еліз Гранек із Портлендського державного університету.

Аналіз зразків, виловлених біля узбережжя Орегона, доповнює дослідження з інших частин світу, які знайшли мікропластик у численних зразках морепродуктів.

У прибережних водах Орегона у креветок-фільтраторів були одні з найвищих концентрацій пластикових відходів, що накопичуються в їхніх тілах. Вчені вважають, що це відбувається через те, що креветки живуть у верхньому шарі води поблизу поверхні, де знаходиться плаваючий пластик і зоопланктон.

«Ми виявили, що дрібніші організми, які ми відібрали, схоже, поглинають більше антропогенних, неживих частинок. Креветки та дрібна риба, наприклад, оселедець, харчуються дрібнішими харчовими об'єктами, такими як зоопланктон. Інші дослідження виявили високу концентрацію пластику в районі скупчення зоопланктону, і ці антропогенні частинки можуть нагадувати зоопланктон і, таким чином, поглинатися тваринами, що харчуються зоопланктоном», — пояснила Гранек.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

IQ-тестування в апеляційні суди — підсумки тестування кандидатів з цивільної спеціалізації

66,7% кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації пройшли до наступного етапу конкурсу.

Кабмін скасував у ПДР норму щодо посвідчень, якими підтверджується право на звільнення від придбання автоцивілки

З Правил дорожнього руху виключили норму про те, що водії, які звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, повинні мати при собі підтвердні документи.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не отримала запрошення на інавгурацію Трампа

У Єврокомісії повідомили, що наразі Дональд Трамп не надіслав запрошення Урсулі фон дер Ляєн.

Уряд дав дозвіл на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи

Крім резидентів Дія Сіті та релігійних організацій, Кабмін додав до списку на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області