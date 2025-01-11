Вчені виявили небезпечні відходи у популярних морепродуктах — що відомо

Виявлені в морепродуктах мікроскопічні волокна включають пофарбовану бавовну, целюлозу та мікропластик.

Вчені виявили частинки відходів та забруднень у популярних морепродуктах, які були виловлені на Тихоокеанському північному заході Північної Америки. Про це повідомляє Science Alert.

Усього дослідники вивчили 182 особини, які були виловлені біля узбережжя Орегона або куплені на рибних ринках штату. Тільки у двох, лінгкода та оселедця, у відібраному фрагменті їстівної тканини не було виявлено підозрілих частинок.

Однак небезпечні частинки містилися в тканинах інших риб і молюсків, включаючи морського окуня, лінгкода, чавичу, тихоокеанський оселедець, тихоокеанську міногу і рожевих креветок.

Ці частинки включають волокна пофарбованої бавовни, целюлозу з паперу і картону та мікропластик.

«Дуже тривожно, що мікроволокна, мабуть, переміщаються з кишечника до інших тканин, таких як м'язи. Це має широкі наслідки для інших організмів, включаючи, можливо, і людей», - заявила екотоксиколог Сюзанна Брандер з Університету Орегон.

Також вчені звернули увагу на те, що в організмі людей, які їдять більше морепродуктів, зазвичай міститься більше мікропластику. Особливо це стосується тих, хто вживає в їжу двостулкових молюсків, таких як устриці та мідії. Разом з тим, як довго цей пластик залишається в організмі і як на нього впливає, поки невідомо.

Дослідники наголошують, що їхні висновки не означають, що людям необхідно повністю відмовитися від морепродуктів. Але важливим є те, щоб споживачі знали всі існуючі умови.

На даний момент частинки фарби, сажі та мікропластику містяться майже скрізь і їх неможливо позбутися.

«Якщо ми утилізуємо та використовуємо продукти, які виділяють мікропластик, цей мікропластик потрапляє у навколишнє середовище та поглинається тим, що ми їмо. Те, що ми викидаємо у довкілля, зрештою повертається до нас на тарілки», — заявила еколог Еліз Гранек із Портлендського державного університету.

Аналіз зразків, виловлених біля узбережжя Орегона, доповнює дослідження з інших частин світу, які знайшли мікропластик у численних зразках морепродуктів.

У прибережних водах Орегона у креветок-фільтраторів були одні з найвищих концентрацій пластикових відходів, що накопичуються в їхніх тілах. Вчені вважають, що це відбувається через те, що креветки живуть у верхньому шарі води поблизу поверхні, де знаходиться плаваючий пластик і зоопланктон.

«Ми виявили, що дрібніші організми, які ми відібрали, схоже, поглинають більше антропогенних, неживих частинок. Креветки та дрібна риба, наприклад, оселедець, харчуються дрібнішими харчовими об'єктами, такими як зоопланктон. Інші дослідження виявили високу концентрацію пластику в районі скупчення зоопланктону, і ці антропогенні частинки можуть нагадувати зоопланктон і, таким чином, поглинатися тваринами, що харчуються зоопланктоном», — пояснила Гранек.

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