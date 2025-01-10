Прем’єр Британії Кір Стармер приїде в Україну, щоб обговорити розгортання миротворчих сил

Кір Стармер планує відвідати Україну найближчими тижнями, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення війни — ЗМІ.

Найближчими тижнями прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вперше відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання міжнародних миротворчих сил після завершення війни. Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше про намір Стармера відвідати Україну повідомив Президент Володимир Зеленський, але не уточнив, коли це буде. Видання інформує, що це станеться у найближчі тижні.

"Ця ініціатива була започаткована Емманюелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він відвідає Україну і ми поговоримо", – цитують слова Зеленського журналісти.

Видання пише, що можливість спільного введення миротворчих сил в Україну Стармер обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, проте залежатиме від "укладеної мирної угоди між Україною та РФ".

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