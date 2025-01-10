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Суд призначив Трампу безумовне звільнення у справі про виплати акторці «фільмів для дорослих» Стормі Деніелс

18:53, 10 січня 2025
Дональду Трампу присудили покарання у вигляді безумовного звільнення у справі про виплати за мовчання Стормі Деніелс.
Суд призначив Трампу безумовне звільнення у справі про виплати акторці «фільмів для дорослих» Стормі Деніелс
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Суд у США вирішив присудити покарання обраному президенту Дональду Трампу у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання акторці "фільмів для дорослих" Стормі Деніелс, передає SkyNews. 

Таким чином, Трамп виходить зі справи без будь-якого випробувального терміну, штрафу чи подальшої відповідальності перед судом після того, як був визнаний винним.

Водночас у нього залишиться формальна судимість.

Пояснюючи своє рішення, суддя Мерчан заявив, що імунітет, наданий посадою президента, є "чинником, який переважає всі інші". 

"Дональд Трамп, звичайний громадянин, Дональд Трамп, обвинувачений у кримінальному злочині, не мав би права на такий значний захист", – додав він.

Сам Трамп брав участь у засіданні по відеозвʼязку.

У травні 2024 року Трампа було визнано винним за 34 пунктами звинувачення за фальсифікацію ділової документації з метою приховування виплати $130 000 Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, щоб замовчати її твердження, яке спростовує Трамп, про те, що вони мали стосунки. Трамп заперечує звʼязок і будь-які правопорушення.

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США Дональд Трамп

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