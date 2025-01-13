Зеленский подписал указ о санкциях против 140 субъектов финансового сектора России

Санкции введены против физических и юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №24/2025 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 января 2025 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Соответствующий документ появился на официальном сайте Главы государства.

«Указ о введении санкций против финансового сектора России. 140 разных субъектов. Будем и дальше работать с партнерами, чтобы согласовать наше давление», - сказал Глава государства.

Указ вступает в силу с дня его опубликования.

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