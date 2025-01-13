Министр обороны Германии опроверг слухи о блокировании военной помощи Украине

Слухи, что Олаф Шольц блокирует военную помощь Украине, не соответствуют действительности – Минобороны Германии.

Фото: spiegel.de

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения СМИ о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует новый пакет военной помощи для Украины. Об этом он заявил в комментарии для Tagesspiegel.

«Блокады нет. Мы подготовили новый пакет помощи для Украины в Министерстве обороны. Это сейчас должно быть решено политически», - подчеркнул Писториус, выразив ожидания относительно положительного решения.

Ранее издание Spiegel сообщило, что якобы Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц блокирует новый большой пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Новый пакет помощи включает:

три батареи зенитно-ракетного комплекса IRIS-T с боеприпасами,

ракеты для ЗРК Patriot,

десять колесных гаубиц,

артиллерийские боеприпасы.

Министр подчеркнул, что решение о передаче оружия Украине находится на финальной стадии обсуждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.