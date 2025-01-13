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Министр обороны Германии опроверг слухи о блокировании военной помощи Украине

09:42, 13 января 2025
Слухи, что Олаф Шольц блокирует военную помощь Украине, не соответствуют действительности – Минобороны Германии.
Министр обороны Германии опроверг слухи о блокировании военной помощи Украине
Фото: spiegel.de
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Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения СМИ о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует новый пакет военной помощи для Украины. Об этом он заявил в комментарии для Tagesspiegel.

«Блокады нет. Мы подготовили новый пакет помощи для Украины в Министерстве обороны. Это сейчас должно быть решено политически», - подчеркнул Писториус, выразив ожидания относительно положительного решения.

Ранее издание Spiegel сообщило, что якобы Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц блокирует новый большой пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Новый пакет помощи включает:

  • три батареи зенитно-ракетного комплекса IRIS-T с боеприпасами,
  • ракеты для ЗРК Patriot,
  • десять колесных гаубиц,
  • артиллерийские боеприпасы.

Министр подчеркнул, что решение о передаче оружия Украине находится на финальной стадии обсуждения.

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Германия военная помощь

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