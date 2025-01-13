Маск отправил «караван» из электрогрузовиков Cybertruck со Starlink к пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Грузовики Cybertruck, оборудованные Starlink с бесплатным интернетом, будут расположены по сети в наиболее пострадавших районах Лос-Анджелеса и Малибу.

Фото: Tesla

В соцсетях появились кадры «каравана» электрогрузовиков Cybertruck, которые направили в районы Лос-Анджелеса, пострадавшие от масштабных пожаров. Генеральный директор Tesla и Starlink Илон Маск подтвердил, что эти автомобили используются как мобильные базовые станции для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink, что позволит наладить экстренную связь в зонах с отсутствием коммуникаций, сообщает Fox Business.

«Нам нужно использовать эти грузовики как мобильные базовые станции для обеспечения питания интернет-терминалов Starlink в тех районах Лос-Анджелеса, где нет связи. Новый грузовик будет доставлен в конце недели», - написал Маск в соцсети Х.

Миллиардер также отметил, что Cybertruck, оборудованные Starlink, будут предоставлять бесплатный интернет и будут расположены сетью в наиболее пострадавших районах Лос-Анджелеса и Малибу.

Для дополнительной поддержки пострадавших к Cybertruck будут привлечены сотрудники службы безопасности, а также организована раздача закусок и напитков для местных жителей.

Напомним, в районе города Лос-Анджелес на юге Калифорнии США вспыхнули лесные пожары, есть погибшие. Огонь охватил площадь 5 футбольных полей за минуту и добрался до элитного района, где живут голливудские звезды. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

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