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Китай отрицает появление новых опасных инфекционных заболеваний

09:06, 13 января 2025
В Китае подтвердили сезонную активность гриппа, но без новых болезней.
Китай отрицает появление новых опасных инфекционных заболеваний
Фото: News Telegraf
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Китайский центр контроля и профилактики заболеваний заявил, что в стране не выявлено новых инфекционных болезней, а все зафиксированные патогены являются давно известными. Об этом сообщило центральное телевидение Китая CCTV.

Во время пресс-конференции представители центра отметили, что сейчас наблюдается сезонная активность респираторных инфекций, основной из которых является грипп. Интенсивность эпидемии гриппа преимущественно находится на среднем уровне, а тенденция к росту заболеваемости замедлилась из-за начала школьных каникул во многих провинциях. Медики прогнозируют, что активность вируса может снижаться до середины и конца января.

Что касается метапневмовируса, эксперты заверили, что это не новый вирус - он известен более нескольких десятилетий. Рост количества выявленных случаев связан с совершенствованием методов диагностики. В то же время в северных провинциях и среди детей до 14 лет наблюдается снижение уровня заболеваемости этим вирусом.

Медики ожидают возможных всплесков респираторных инфекций в течение зимы и весны, однако общая интенсивность эпидемий не превысит уровень прошлого года.

Как ранее стало известно, в Китае наблюдается вспышка респираторного вируса, напоминающего COVID-19.

Также заболевание зафиксировали и в других странах. В частности, в Казахстане и Индии. Впоследствии официально подтвержденные случаи метапневмовируса обнаружили в Украине, в частности в Киеве.

Ведущие британские вирусологи призвали правительство Китая предоставить больше данных о метапневмовирусе человека HPMV на фоне вспышек в Великобритании.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что метапневмовирус относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют ежегодно. Как объясняет инфекционист Ольга Голубовская, метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Обнаруженный в 2001 году HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

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Китай метапневмовирус

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