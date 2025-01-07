Британські вірусологи закликали Китай надати більше даних про метапневмовірус

Британії необхідно більше деталей про штам, щоб адекватно оцінити ризики для населення.

Провідні британські вірусологи закликали уряд Китаю надати більше даних про метапневмовірус людини HPMV на тлі спалахів у Великій Британії. Про це повідомляє Daily Mail.

Згідно з останніми даними британського епіднагляду, випадки захворювання, які мають симптоми, схожі на HMPV, за останній місяць подвоїлись по всій Британії.

Зокрема, кожен 20-й випадок респіраторних інфекцій може бути спричинений метапневмовірусом.

Вірусолог Ендрю Кетчпол заявив, що Британії необхідно більше деталей про штам, щоб адекватно оцінити ризики для населення.

«HMPV зазвичай виявляється в зимовий період, але, схоже, рівень серйозної інфекції у Китаї може бути вищим, ніж ми могли б очікувати у звичайний рік. Нам потрібно більше інформації про конкретний штам, який циркулює, щоб почати розуміти, чи це звичайний циркулюючий штам, чи вірус, який спричинив високий рівень інфікування в Китаї, має якісь відмінності», — зазначив він.

Кетчпол зазначив, що наразі «незрозуміло, наскільки високі цифри, і чи виникають проблеми лише через те, що вони збігаються з високими рівнями захворюваності на грип та коронавірус».

За його словами, попри те, що HMPV «мутує і змінюється з часом, з'являються нові штами», він «не вважається вірусом, що має пандемічний потенціал».

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано 14 випадків метапневмовірусу – хто в зоні ризику та як вберегтися.

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