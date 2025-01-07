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Британські вірусологи закликали Китай надати більше даних про метапневмовірус

20:09, 7 січня 2025
Британії необхідно більше деталей про штам, щоб адекватно оцінити ризики для населення.
Британські вірусологи закликали Китай надати більше даних про метапневмовірус
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Провідні британські вірусологи закликали уряд Китаю надати більше даних про метапневмовірус людини HPMV на тлі спалахів у Великій Британії. Про це повідомляє Daily Mail.

Згідно з останніми даними британського епіднагляду, випадки захворювання, які мають симптоми, схожі на HMPV, за останній місяць подвоїлись по всій Британії.

Зокрема, кожен 20-й випадок респіраторних інфекцій може бути спричинений метапневмовірусом.

Вірусолог Ендрю Кетчпол заявив, що Британії необхідно більше деталей про штам, щоб адекватно оцінити ризики для населення.

«HMPV зазвичай виявляється в зимовий період, але, схоже, рівень серйозної інфекції у Китаї може бути вищим, ніж ми могли б очікувати у звичайний рік. Нам потрібно більше інформації про конкретний штам, який циркулює, щоб почати розуміти, чи це звичайний циркулюючий штам, чи вірус, який спричинив високий рівень інфікування в Китаї, має якісь відмінності», — зазначив він.

Кетчпол зазначив, що наразі «незрозуміло, наскільки високі цифри, і чи виникають проблеми лише через те, що вони збігаються з високими рівнями захворюваності на грип та коронавірус».

За його словами, попри те, що HMPV «мутує і змінюється з часом, з'являються нові штами», він «не вважається вірусом, що має пандемічний потенціал».

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано 14 випадків метапневмовірусу – хто в зоні ризику та як вберегтися.

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охорона здоров'я Китай Велика Британія

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