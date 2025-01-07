В Україні зафіксовано 14 випадків метапневмовірусу – хто в зоні ризику та як вберегтися

В Україні циркулює метапневмовірус, але ризик пандемії низький, — експерти.

Фото: BBC

В Україні спостерігається циркуляція метапневмовірусу людини (HMPV), але, за словами експертів, причин для паніки немає. Хоча зростання випадків вірусу на півночі Китаю викликало тривогу в соцмережах, ексеперти, як пише The Guardian, вважають, що ризик нової пандемії, схожої на Covid-19, залишається низьким.

HMPV, який належить до родини Paramyxoviridae, був вперше виявлений у 2001 році в Нідерландах і наразі поширений по всьому світу. Він має сезонний характер, активуючись зимою і тривалістю до весни, і, за словами експертів, не є новим для людства, на відміну від Covid-19, який не мав попереднього імунітету серед населення.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, інфекція зазвичай протікає в легкій формі, але вразливі групи, зокрема люди похилого віку та ті, хто має супутні захворювання, можуть перенести її важче. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів.

Станом на 5 січня 2025 року в Україні виявлено 14 випадків HMPV, зокрема серед дітей до 4-х років, а також осіб віком 5-14 та 30-64 роки. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, число випадків зменшилось, і не зафіксовано жодних летальних випадків.

Метапневмовірус поширюється через повітряно-краплинний шлях, і будь-хто може заразитися при близькому контакті з інфікованими.

Метапневмовірус (HMPV) може становити більшу небезпеку для деяких категорій людей, які входять до групи підвищеного ризику. Це включає:

новонароджених

дітей до 5 років

людей старше 65 років

осіб з астмою

тих, хто вживає стероїди

людей із хронічною обструктивною хворобою легень (ХОЗЛ)

пацієнтів з імунодефіцитами внаслідок ВІЛ, злоякісних новоутворень або тих, хто переніс трансплантацію органів.

Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) України також запевняє, що всі вірусологічні лабораторії регіональних центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ оснащені тест-системами для виявлення метапневмовірусу та активно здійснюють епіднагляд протягом року, включаючи період епідсезону.

Симптоми та як розпізнати хворобу

Інфекція, спричинена HMPV, зазвичай проявляється симптомами верхніх дихальних шляхів, такими як нежить, кашель і лихоманка. У деяких випадках можуть виникати захворювання нижніх дихальних шляхів, зокрема бронхіоліт, пневмонія, круп або загострення астми.

В основному симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкий грип, проте вони зазвичай проходять без ускладнень. У порівнянні з грипом, метапневмовірус зазвичай протікає легше.

Як знизити ризик захворювання

Найефективнішими заходами профілактики є:

регулярне миття рук з милом

уникання контактів з хворими людьми

дотримання етикету кашлю (прикриття рота серветкою чи згином ліктя)

регулярне провітрювання приміщень.

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