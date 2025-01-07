Практика судів
  1. В Україні

В Україні зафіксовано 14 випадків метапневмовірусу – хто в зоні ризику та як вберегтися

13:54, 7 січня 2025
В Україні циркулює метапневмовірус, але ризик пандемії низький, — експерти.
В Україні зафіксовано 14 випадків метапневмовірусу – хто в зоні ризику та як вберегтися
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні спостерігається циркуляція метапневмовірусу людини (HMPV), але, за словами експертів, причин для паніки немає. Хоча зростання випадків вірусу на півночі Китаю викликало тривогу в соцмережах, ексеперти, як пише The Guardian, вважають, що ризик нової пандемії, схожої на Covid-19, залишається низьким.

HMPV, який належить до родини Paramyxoviridae, був вперше виявлений у 2001 році в Нідерландах і наразі поширений по всьому світу. Він має сезонний характер, активуючись зимою і тривалістю до весни, і, за словами експертів, не є новим для людства, на відміну від Covid-19, який не мав попереднього імунітету серед населення.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, інфекція зазвичай протікає в легкій формі, але вразливі групи, зокрема люди похилого віку та ті, хто має супутні захворювання, можуть перенести її важче. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів.

Станом на 5 січня 2025 року в Україні виявлено 14 випадків HMPV, зокрема серед дітей до 4-х років, а також осіб віком 5-14 та 30-64 роки. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, число випадків зменшилось, і не зафіксовано жодних летальних випадків.

Метапневмовірус поширюється через повітряно-краплинний шлях, і будь-хто може заразитися при близькому контакті з інфікованими.

Метапневмовірус (HMPV) може становити більшу небезпеку для деяких категорій людей, які входять до групи підвищеного ризику. Це включає:

  • новонароджених
  • дітей до 5 років
  • людей старше 65 років
  • осіб з астмою
  • тих, хто вживає стероїди
  • людей із хронічною обструктивною хворобою легень (ХОЗЛ)
  • пацієнтів з імунодефіцитами внаслідок ВІЛ, злоякісних новоутворень або тих, хто переніс трансплантацію органів.

Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) України також запевняє, що всі вірусологічні лабораторії регіональних центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ оснащені тест-системами для виявлення метапневмовірусу та активно здійснюють епіднагляд протягом року, включаючи період епідсезону.

Симптоми та як розпізнати хворобу

Інфекція, спричинена HMPV, зазвичай проявляється симптомами верхніх дихальних шляхів, такими як нежить, кашель і лихоманка. У деяких випадках можуть виникати захворювання нижніх дихальних шляхів, зокрема бронхіоліт, пневмонія, круп або загострення астми.

В основному симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкий грип, проте вони зазвичай проходять без ускладнень. У порівнянні з грипом, метапневмовірус зазвичай протікає легше.

Як знизити ризик захворювання

Найефективнішими заходами профілактики є:

  • регулярне миття рук з милом
  • уникання контактів з хворими людьми
  • дотримання етикету кашлю (прикриття рота серветкою чи згином ліктя)
  • регулярне провітрювання приміщень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За вчинення СЗЧ вперше можуть повернути кримінальну відповідальність, а за повторне СЗЧ – карати більш жорстко

Комітет назвав дискусійним питання повернення кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення частини військовослужбовцем і згадав про необхідність посилення покарання за повторне СЗЧ.

За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Депутати пропонують додати до закону про акціонерні товариства вимогу про гендерний баланс при відборі посадових осіб АТ

Акціонерне товариство при відборі кандидатів на посади членів ради директорів або наглядової ради або виконавчих органів, повинно буде забезпечити, щоб під час вибору між кандидатами, які мають однакову кваліфікацію з точки зору придатності, компетентності та професійної продуктивності, пріоритет надавався кандидату недостатньо представленої статі.

Верховна Рада розгляне законопроект про визнання результатів навчання, здобутих за кордоном

На думку голови комітету з питань освіти Сергія Бабака, існуючий наразі механізм визнання результатів навчання, здобутих за кордоном, є неадекватним.

Рада оборони Києва розгляне питання роботи громадського транспорту у столиці під час повітряних тривог — Тимур Ткаченко

Також новий начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про розгляд питань щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників КМВА за погодженням ради оборони.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду