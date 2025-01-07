Надходження від «податку на Google» зростають із року в рік, — Данило Гетманцев

Компанії-нерезиденти, які надають українцям цифрові послуги, виконали зобов'язань зі сплати ПДВ на 11,2 млрд грн.

Надходження від «податку на Google» учетверо перевищили очікування. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Так, минулого року компанії-нерезиденти, які надають українцям цифрові послуги, виконали зобов'язань зі сплати ПДВ («податок на Google») на 11,2 млрд грн ($260 млн), що учетверо перевищило очікування.

«Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились», – зазначив Гетманцев.

За його словами, надходження від «податку на Google» зростають із року в рік.

Зокрема, у 2022 році надходження склали 4,3 млрд грн, у 2023 році – 8 млрд грн, а у 2024 році – 11,2 млрд грн, що майже в чотири рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону.

«Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і «податок на Google», – підкреслив Данило Гетманцев.

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