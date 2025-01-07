Надходження від «податку на Google» зростають із року в рік, — Данило Гетманцев

Надходження від «податку на Google» учетверо перевищили очікування. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.
Так, минулого року компанії-нерезиденти, які надають українцям цифрові послуги, виконали зобов'язань зі сплати ПДВ («податок на Google») на 11,2 млрд грн ($260 млн), що учетверо перевищило очікування.
«Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились», – зазначив Гетманцев.
За його словами, надходження від «податку на Google» зростають із року в рік.
Зокрема, у 2022 році надходження склали 4,3 млрд грн, у 2023 році – 8 млрд грн, а у 2024 році – 11,2 млрд грн, що майже в чотири рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону.
«Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і «податок на Google», – підкреслив Данило Гетманцев.
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