Верховна Рада розгляне законопроект про визнання результатів навчання, здобутих за кордоном

На думку голови комітету з питань освіти Сергія Бабака, існуючий наразі механізм визнання результатів навчання, здобутих за кордоном, є неадекватним.

Для громадян України передбачать право на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом), у порядку, затвердженому Кабміном. Відповідний законопроект зареєстрував голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак.

Як зазначає депутат, зараз значна частина громадян України продовжують проживати та здобувати повну загальну середню освіту за кордоном.

Разом з тим, існуючий наразі механізм визнання результатів навчання, здобутих шляхом формальної та/або неформальної освіти, спрямований на забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії кожної особи в межах України і є недостатнім і неадекватним для визнання результатів навчання громадян України, які здобувають відповідні знання, вміння, навички та інші компетентності у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном.

Отже, метою прийняття законопроекту є надання уряду правових підстав для врегулювання усіх питань щодо порядку визнання результатів навчання, здобутих громадянами України шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою- агресором або державою-окупантом).

Відповідно, пропонується доповнити статтю 6 Закону«Про повну загальну середню освіту» нормою, за якою громадяни України мають право на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом), у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Автор: Наталя Мамченко

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