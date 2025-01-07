Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании результатов обучения, полученных за границей

11:17, 7 января 2025
По мнению главы комитета по вопросам образования Сергея Бабака, существующий в настоящее время механизм признания результатов обучения, полученных за границей, неадекватен.
Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании результатов обучения, полученных за границей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для граждан Украины предусматривают право на признание результатов обучения, полученных ими путем формального или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за границей (кроме государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом), в порядке, утвержденном Кабмином. Соответствующий законопроект зарегистрировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак.

Как отмечает депутат, сейчас значительная часть граждан Украины продолжают проживать и получать полное общее среднее образование за границей.

Вместе с тем, существующий механизм признания результатов обучения, полученных путем формального и/или неформального образования, направлен на обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого лица в пределах Украины и является недостаточным и неадекватным для признания результатов обучения граждан Украины, получающих соответствующие знания, умения, навыки и другие компетентности у субъектов образовательной деятельности, которые находятся за границей.

Следовательно, целью принятия законопроекта является предоставление правительству правовых оснований для урегулирования всех вопросов о порядке признания результатов обучения, полученных гражданами Украины путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за границей (кроме государства, признанного Верховной Радой Украины государством - агрессором или государством-оккупантом).

Соответственно предлагается дополнить статью 6 Закона «О полном общем среднем образовании» нормой, согласно которой граждане Украины имеют право на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за рубежом (кроме государства , признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом), в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект обучение образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании результатов обучения, полученных за границей

По мнению главы комитета по вопросам образования Сергея Бабака, существующий в настоящее время механизм признания результатов обучения, полученных за границей, неадекватен.

Совет обороны Киева рассмотрит вопрос работы общественного транспорта в столице во время воздушных тревог — Тимур Ткаченко

Также новый начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил о рассмотрении вопросов о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления Киева и работников КМВА по согласованию совета обороны.

Отсутствие между сторонами договора не является основанием для освобождения потребителя от оплаты полученных коммунальных услуг – Верховный Суд

Обязанность оплатить предоставленные и потребленные коммунальные услуги вытекает также из части первой статьи 11 ГК о том, что гражданские права и обязанности вытекают из действий лиц, предусмотренных актом гражданского законодательства.

Президент внес законопроект об остановке действия ряда международных договоров в отношениях с РФ и Беларусью

Предлагается остановить действие некоторых конвенций Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН, регулирующих сотрудничество судов и других компетентных органов по гражданским, хозяйственным, семейным и уголовным делам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду