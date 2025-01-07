Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании результатов обучения, полученных за границей

По мнению главы комитета по вопросам образования Сергея Бабака, существующий в настоящее время механизм признания результатов обучения, полученных за границей, неадекватен.

Для граждан Украины предусматривают право на признание результатов обучения, полученных ими путем формального или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за границей (кроме государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом), в порядке, утвержденном Кабмином. Соответствующий законопроект зарегистрировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак.

Как отмечает депутат, сейчас значительная часть граждан Украины продолжают проживать и получать полное общее среднее образование за границей.

Вместе с тем, существующий механизм признания результатов обучения, полученных путем формального и/или неформального образования, направлен на обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого лица в пределах Украины и является недостаточным и неадекватным для признания результатов обучения граждан Украины, получающих соответствующие знания, умения, навыки и другие компетентности у субъектов образовательной деятельности, которые находятся за границей.

Следовательно, целью принятия законопроекта является предоставление правительству правовых оснований для урегулирования всех вопросов о порядке признания результатов обучения, полученных гражданами Украины путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за границей (кроме государства, признанного Верховной Радой Украины государством - агрессором или государством-оккупантом).

Соответственно предлагается дополнить статью 6 Закона «О полном общем среднем образовании» нормой, согласно которой граждане Украины имеют право на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за рубежом (кроме государства , признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом), в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.