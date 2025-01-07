В Карпатах сошла лавина, обошлось без жертв

Лавина объемом 1280 куб. м сошла на горе Брецкул в Карпатах.

Фото из открытых источников

В Карпатах, на восточном склоне горы Брецкул, сошла лавина объемом 1280 куб. м. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, ссылаясь на метеостанцию Пожежевская.

По информации центра, лавина сошла с 15 до 16 часов по киевскому времени. К счастью, жертв и материального ущерба не было зафиксировано.

Гора Брецкул - одна из вершин массива Черногора, высотой 1911 м. На высоте 1550 м расположена снеголавинная метеостанция и Биологический стационар Института экологии Карпат НАН Украины.

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