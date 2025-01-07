Как зарегистрировать ОСМД в приложении Киев Цифровой

Если вашему дому срочно нужно зарегистрировать ОСМД – есть решение.

В приложении «Киев Цифровой» работает сервис для председателей Объединения совладельцев многоквартирного дома. В нем можно зарегистрировать ОСМД в кратчайшие сроки. Об этом сообщает Главный информационно-вычислительный центр.

«Большинство функций государственных реестров уже работают, однако некоторые быстрые электронные возможности все еще ограничены. Если вашему дому срочно нужно зарегистрировать ОСМД в Цифровом — есть для вас решение», — указывается в сообщении.

Указывается, что команда Киев Цифровой внесет данные в Систему о доме вручную.

«Для этого глава ОСМД может отправить на почту поддержки [email protected] выписку из ЕГР о созданном ОСМД, в нем же указать председателя правления и наложить КЭП председателя правления ОСМД», — указали в центре.

Как известно, в сервисе можно получить информацию об ОСМД, полезных контактах, уведомлениях о собраниях, открытых голосованиях и сразу принять в них участие онлайн.

Главы ОСМД через электронный кабинет могут:

создавать официальные электронные голосования;

добавить список совладельцев;

загружать протоколы;

приглашать совладельцев на собрание.

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