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Как зарегистрировать ОСМД в приложении Киев Цифровой

11:12, 7 января 2025
Если вашему дому срочно нужно зарегистрировать ОСМД – есть решение.
Как зарегистрировать ОСМД в приложении Киев Цифровой
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В приложении «Киев Цифровой» работает сервис для председателей Объединения совладельцев многоквартирного дома. В нем можно зарегистрировать ОСМД в кратчайшие сроки. Об этом сообщает Главный информационно-вычислительный центр.

«Большинство функций государственных реестров уже работают, однако некоторые быстрые электронные возможности все еще ограничены. Если вашему дому срочно нужно зарегистрировать ОСМД в Цифровом — есть для вас решение», — указывается в сообщении.

Указывается, что команда Киев Цифровой внесет данные в Систему о доме вручную.

«Для этого глава ОСМД может отправить на почту поддержки [email protected] выписку из ЕГР о созданном ОСМД, в нем же указать председателя правления и наложить КЭП председателя правления ОСМД», — указали в центре.

Как известно, в сервисе можно получить информацию об ОСМД, полезных контактах, уведомлениях о собраниях, открытых голосованиях и сразу принять в них участие онлайн.

Главы ОСМД через электронный кабинет могут:

  • создавать официальные электронные голосования;
  • добавить список совладельцев;
  • загружать протоколы;
  • приглашать совладельцев на собрание.

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Киев дом ОСМД

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