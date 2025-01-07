Як зареєструвати ОСББ у застосунку Київ Цифровий

Якщо вашому будинку терміново потрібно зареєструвати ОСББ — є рішення.

У застосунку «Київ Цифровий» працює сервіс для голів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. У ньому можна зареєструвати ОСББ у найкоротші терміни. Про це повідомляє Головний інформаційно-обчислювальний центр.

«Більшість функцій державних реєстрів вже працюють, проте деякі швидкі електронні можливості все ще обмежені. Якщо вашому будинку терміново потрібно зареєструвати ОСББ в Цифровому — маємо для вас рішення», — вказується у повідомленні.

Вказується, що команда «Київ Цифровий» внесе дані в Систему про будинок вручну.

«Для цього голова ОСББ може надіслати на пошту підтримки [email protected] витяг з ЄДР про створене ОСББ, у ньому ж зазначити голову правління та накласти КЕП голови правління ОСББ», — вказали у центрі.

Як відомо, у сервісі можна отримати інформацію про ОСББ, корисні контакти, сповіщення про збори, відкриті голосування та одразу взяти в них участь онлайн.

Голови ОСББ через електронний кабінет можуть:

створювати офіційні електронні голосування;

додати список співвласників;

завантажувати протоколи;

запрошувати співвласників на збори.

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