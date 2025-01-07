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Sony та Honda презентували спільний електромобіль Afeela 1

14:48, 7 січня 2025
Ціна на електромобіль Afeela 1 з передовими технологіями та AI від 89 900 доларів.
Sony та Honda презентували спільний електромобіль Afeela 1
Фото: Getty Images
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Sony Group Corp. та Honda Motor Co. офіційно представили свій перший спільний електричний автомобіль — Afeela 1, під час медіа-заходу перед технологічною виставкою CES 2025 у Лас-Вегасі. Про це повідомляє Kyodo News.

Чотиридверний седан буде доступний для попереднього замовлення за ціною від 89 900 доларів США, з початком поставок у 2026 році. Жителі Каліфорнії вже можуть забронювати автомобіль через онлайн-сервіс.

Afeela 1 має цифрову панель між фарами, що можна налаштувати, а також обладнаний безліччю датчиків для забезпечення безпеки. «Ми виправдаємо очікування наших клієнтів, забезпечуючи безпечний, надійний і комфортний досвід подорожей», — заявив Ясухіде Мізуно, генеральний директор компанії Sony.

Також Afeela 1 інтегрує передові сервіси на основі генеративного штучного інтелекту завдяки партнерству з Microsoft, що дозволяє водіям керувати автомобілем голосовими командами та отримувати персоналізовані поради щодо активностей.

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