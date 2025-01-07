Sony и Honda представили совместный электромобиль Afeela 1 совместный электромобиль

Цена на электромобиль Afeela 1 с передовыми технологиями и AI от 89 900 долларов.

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Sony Group Corp. и Honda Motor Co. официально представили свой первый совместный электрический автомобиль - Afeela 1, во время медиа-мероприятия перед технологической выставкой CES 2025 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Kyodo News.

Четырехдверный седан будет доступен для предварительного заказа по цене от 89 900 долларов США, с началом поставок в 2026 году. Жители Калифорнии уже могут забронировать автомобиль через онлайн-сервис.

Afeela 1 имеет настраиваемую цифровую панель между фарами, а также оборудован множеством датчиков для обеспечения безопасности. «Мы оправдаем ожидания наших клиентов, обеспечивая безопасный, надежный и комфортный опыт путешествий», - заявил Ясухиде Мизуно, генеральный директор компании Sony.

Также Afeela 1 интегрирует передовые сервисы на основе генеративного искусственного интеллекта благодаря партнерству с Microsoft, что позволяет водителям управлять автомобилем голосовыми командами и получать персонализированные советы по активности.

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