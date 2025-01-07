Началось голосование в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны — как принять участие

7 января началось голосование по избранию членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны.

Участвовать могут все граждане Украины, которые на момент голосования находятся на территории страны. Аутентификация происходит с использованием сервиса BankID или Дія.

Каждый избиратель имеет право проголосовать один раз в пределах определенного времени. Открытое общенациональное онлайн-голосование пройдет с 09:00 до 21:00.

Будет выбрано 15 представителей из 40 участников.

В течение следующих двух лет члены Антикоррупционного совета будут помогать оценивать коррупционные риски в Минобороны и способствовать формированию соответствующих антикоррупционных мер.

Проголосовать можно по ссылке. Там можно ознакомиться с полным списком кандидатур.

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