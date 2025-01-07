Во Львовской области студент выиграл суд в ТЦК из-за игнорирования заявления на отсрочку

Военнообязанный направил документы по почте, а в ТЦК требовали его личного присутствия.

Во Львовской области суд удовлетворил иск мужчины к ТЦК, где проигнорировали его заявление на получение отсрочки от призыва во время мобилизации. Истец учится в университете и направил документы по почте, но в ТЦК требовали личного присутствия мужчины. Решение по делу №380/19789/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

Как отмечается в дела, истец учится в Дрогобычском государственном педагогическом университете имени Ивана Франко и в июле 2024 года обратился в ТЦК, чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации.

В частности, документы и заявление он направил по почте, но их не рассмотрели. В то же время представитель военкомата сообщил, что для получения отсрочки ему нужно лично прийти в ТЦК. Военнообязанный не согласился с этим и обратился в суд.

Суд изучил все материалы и аргументы сторон.

«Ни порядком №1487, ни порядком №560 не предусмотрена обязанность личного посещения ТЦК и СП для подачи заявления и документов на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Следовательно, истцом соблюдена процедура личного представления (направления) документов, подтверждающих, по его мнению, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации», – считает суд.

Так, суд признал противоправным бездействие представителей ТЦК, поскольку заявление истца не было рассмотрено должным образом. ТЦК обязали повторно рассмотреть документы и предоставить истцу отсрочку или мотивированный отказ в ее предоставлении.

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