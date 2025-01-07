Практика судов
  1. В мире

В Польше рейсовый автобус съехал с дороги и столкнулся с легковым автомобилем

11:48, 7 января 2025
В результате ДТП травмы получили три человека.
В Польше рейсовый автобус съехал с дороги и столкнулся с легковым автомобилем
Фото: Polsat News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Люблинском воеводстве Польши произошел инцидент с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. ДТП произошло около 5:00 на дороге № 812 вблизи села Крупе, недалеко от города Краснистав. Об этом пишет Polsat News.

По предварительной информации от полиции, автобус, в котором находились 14 пассажиров, съехал в кювет, где стоял легковой автомобиль. В результате аварии три человека получили травмы, но их состояние не является серьезным. Оба водителя - автобуса и легковушки - были трезвыми.

Полиция отмечает, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса, вероятно, не учел скорость движения на обледенелом дорожном покрытии.

Из-за инцидента местная полиция предупреждает, что участок дороги является непроездным, объезды организованы, и призывает водителей быть осторожными и следовать указаниям регулировщиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП Польша

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании результатов обучения, полученных за границей

По мнению главы комитета по вопросам образования Сергея Бабака, существующий в настоящее время механизм признания результатов обучения, полученных за границей, неадекватен.

Совет обороны Киева рассмотрит вопрос работы общественного транспорта в столице во время воздушных тревог — Тимур Ткаченко

Также новый начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил о рассмотрении вопросов о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления Киева и работников КМВА по согласованию совета обороны.

Отсутствие между сторонами договора не является основанием для освобождения потребителя от оплаты полученных коммунальных услуг – Верховный Суд

Обязанность оплатить предоставленные и потребленные коммунальные услуги вытекает также из части первой статьи 11 ГК о том, что гражданские права и обязанности вытекают из действий лиц, предусмотренных актом гражданского законодательства.

Президент внес законопроект об остановке действия ряда международных договоров в отношениях с РФ и Беларусью

Предлагается остановить действие некоторых конвенций Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН, регулирующих сотрудничество судов и других компетентных органов по гражданским, хозяйственным, семейным и уголовным делам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду