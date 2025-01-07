В Польше рейсовый автобус съехал с дороги и столкнулся с легковым автомобилем

В результате ДТП травмы получили три человека.

Фото: Polsat News

В Люблинском воеводстве Польши произошел инцидент с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. ДТП произошло около 5:00 на дороге № 812 вблизи села Крупе, недалеко от города Краснистав. Об этом пишет Polsat News.

По предварительной информации от полиции, автобус, в котором находились 14 пассажиров, съехал в кювет, где стоял легковой автомобиль. В результате аварии три человека получили травмы, но их состояние не является серьезным. Оба водителя - автобуса и легковушки - были трезвыми.

Полиция отмечает, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса, вероятно, не учел скорость движения на обледенелом дорожном покрытии.

Из-за инцидента местная полиция предупреждает, что участок дороги является непроездным, объезды организованы, и призывает водителей быть осторожными и следовать указаниям регулировщиков.

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