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Совет обороны Киева рассмотрит вопрос работы общественного транспорта в столице во время воздушных тревог — Тимур Ткаченко

10:23, 7 января 2025
Также новый начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил о рассмотрении вопросов о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления Киева и работников КМВА по согласованию совета обороны.
Совет обороны Киева рассмотрит вопрос работы общественного транспорта в столице во время воздушных тревог — Тимур Ткаченко
Фото: sud.ua
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Новый начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что на ближайшее заседание Совета обороны Киева вносит на рассмотрение вопросы разработки алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Напомним, что во время воздушной тревоги в Киеве останавливается работа общественного транспорта, в том числе движение поездов метро через мосты с левого берега Киева на правый, и наоборот. При этом движение по автомобильному транспорту через Мост Метро не останавливается. Следовательно, жители левого берега Киева, пользующиеся метро или другим общественным транспортом, не могут с утра попасть на работу, а вечером - домой, иначе, как с помощью такси, стоимость которого во время тревоги возрастает в разы, или собственного авто, в случае его наличия.

Также, по его словам, будет рассмотрен вопрос о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления территориального общества города Киева и работников КМВА по согласованию Совета Обороны.

Еще один важный, по его мнению, вопрос, это ликвидация поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города.

«Проинформирую о дальнейших шагах в ближайшее время», - добавил он.

Напомним, 31 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Вместо этого был назначен Тимур Ткаченко.

Одним из первых вопросов, на которые обратил внимание Ткаченко, это отсутствие оперативной реакции, по его словам, на жалобы на закрытые укрытия в приложении «Киев Цифровой».

Он дал соответствующее поручение сделать аудит относительно доступности столичных укрытий, наработать соответствующий алгоритм реагирования в случае невозможности попасть в укрытие и главное - немедленное информирование заявителей.

В последствии он сообщил, что по его поручению оперативно создали чат-бот. Ткаченко добавил, что это временное решение и к работе бота подключены все председатели РГА, а он лично отслеживает каждый запрос.

Автор: Наталя Мамченко

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Киев транспорт воздушная тревога метро

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Совет обороны Киева рассмотрит вопрос работы общественного транспорта в столице во время воздушных тревог — Тимур Ткаченко

Также новый начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил о рассмотрении вопросов о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления Киева и работников КМВА по согласованию совета обороны.

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