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Рада оборони Києва розгляне питання роботи громадського транспорту у столиці під час повітряних тривог — Тимур Ткаченко

10:23, 7 січня 2025
Також новий начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про розгляд питань щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників КМВА за погодженням ради оборони.
Рада оборони Києва розгляне питання роботи громадського транспорту у столиці під час повітряних тривог — Тимур Ткаченко
Фото: sud.ua
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Новий начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на найближче засідання Ради оборони Києва вносить на розгляд питання напрацювання алгоритму функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги у Києві зупиняється робота громадського транспорту, зокрема рух поїздів метро через мости з лівого берега Києва на правий, і навпаки. При цьому рух автомобільним транспортом через Міст Метро не зупиняється. Отже, жителі лівого берега Києва, які користуються метро чи іншим громадським транспортом, не можуть зранку потрапити на роботу, а ввечері - додому, інакше, як за допомогою таксі, вартість якого під час тривоги зростає в рази, чи власного авто, у разі його наявності.

Також, за його словами, буде розглянуто питання щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва та працівників КМВА за погодженням Ради Оборони.

Ще одне важливе, на його думку, питання, це ліквідація пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста.

«Проінформую щодо подальших кроків найближчим часом» - додав він.

Нагадаємо, 31 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Натомість було призначено Тимура Ткаченка.

Одним з перших питань, на які звернув увагу Ткаченко, це відсутність оперативної реакції, за його словами, на скарги на зачинені укриття у застосунку «Київ Цифровий».

Він дав відповідне доручення — зробити аудит щодо доступності столичних укриттів, напрацювати відповідний алгоритм реагування у випадку неможливості потрапити до укриття та головне - негайне інформування заявників.

Надалі він повідомив, що за його дорученням оперативно створили чат-бот. Ткаченко додав, що це тимчасове рішення, і до роботи бота підключені всі голови РДА, а він особисто відстежує кожен запит.

Автор: Наталя Мамченко

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Київ транспорт повітряна тривога метро

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