У Польщі рейсовий автобус з'їхав з дороги і зіткнувся з легковим автомобілем

В результаті ДТП травми отримали троє людей.

Фото: Polsat News

У Люблінському воєводстві Польщі стався інцидент за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля. ДТП сталася близько 5:00 на дорозі № 812 поблизу села Крупе, неподалік міста Краснистав. Про це пише Polsat News.

За попередньою інформацією від поліції, автобус, в якому знаходились 14 пасажирів, з'їхав у кювет, де стояв легковий автомобіль. Внаслідок аварії троє осіб отримали травми, але їхній стан не є серйозним. Обидва водії — автобуса та легковика — були тверезими.

Поліція зазначає, що аварія сталася через те, що водій автобуса, ймовірно, не врахував швидкість руху на зледенілому дорожньому покритті.

Через інцидент місцева поліція попереджає, що ділянка дороги є непроїзною, об'їзди організовано, і закликає водіїв бути обережними та дотримуватися вказівок регулювальників.

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