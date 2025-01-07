На Львівщині студент виграв суд у ТЦК через ігнорування заяви на відстрочку

Військовозобов’язаний надіслав документи поштою, а у ТЦК вимагали його особистої присутності.

На Львівщині суд задовольнив позов чоловіка до ТЦК, де проігнорували його заяву на отримання відстрочки від призову під час мобілізації. Позивач навчається в університеті та надіслав документи поштою, але у ТЦК вимагали особистої присутності чоловіка. Рішення у справі №380/19789/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

Як зазначається у матеріалах справи, позивач навчається у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка та у липні 2024 року звернувся до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Зокрема, документи та заяву він надіслав поштою, але їх не розглянули. Натомість представник військкомату повідомив, що для отримання відстрочки йому треба особисто прийти у ТЦК. Військовозобов’язаний не погодився із цим та звернувся до суду.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Ні порядком №1487, ні порядком №560 не передбачено обов’язку особистого відвідування ТЦК та СП для подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, позивачем дотримано процедуру особистого подання (направлення) документів, що підтверджують, на його думку, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації», – вважає суд.

Так, суд визнав протиправною бездіяльність представників ТЦК, бо заява позивача не була розглянула належним чином. ТЦК зобов’язали повторно розглянути документи та надати позивачу відстрочку, або вмотивовану відмову в її наданні.