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Розпочалося голосування до Громадської антикорупційної ради при Міноборони — як взяти участь

11:30, 7 січня 2025
До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, які наберуть найбільшу кількість голосів.
Розпочалося голосування до Громадської антикорупційної ради при Міноборони — як взяти участь
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7 січня розпочалось голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Взяти участь можуть усі громадяни України, які на момент голосування перебувають на території країни. Автентифікація відбувається з використанням сервісу BankID або Дія.Підпису.

Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування відбуватиметься з 09:00 до 21:00.

Буде обрано 15 представників із 40 учасників.

Протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть оцінювати корупційні ризики в Міноборони та сприятимуть формуванню відповідних антикорупційних заходів.

Проголосувати можна за посиланням. Там також можна ознайомитись із повним списком кандидатур.

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Міноборони

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