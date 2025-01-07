Розпочалося голосування до Громадської антикорупційної ради при Міноборони — як взяти участь

До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, які наберуть найбільшу кількість голосів.

7 січня розпочалось голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Взяти участь можуть усі громадяни України, які на момент голосування перебувають на території країни. Автентифікація відбувається з використанням сервісу BankID або Дія.Підпису.

Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування відбуватиметься з 09:00 до 21:00.

Буде обрано 15 представників із 40 учасників.

Протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть оцінювати корупційні ризики в Міноборони та сприятимуть формуванню відповідних антикорупційних заходів.

Проголосувати можна за посиланням. Там також можна ознайомитись із повним списком кандидатур.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій